Morta a causa delle infezioni ospedaliere | eredi trascinano Asp Maugeri e policlinico di Catania davanti al tribunale

© Agrigentonotizie.it - "Morta a causa delle infezioni ospedaliere": eredi trascinano Asp, Maugeri e policlinico di Catania davanti al tribunale delle infezioni ospedaliere durante la degenza al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca e all'unità operativa di Neuroriabilitazione della fondazione Maugeri che si trova nello stesso presidio ospedaliero. Era il 15 dicembre del 2019 quando la paziente. 🔗 Avrebbe contrattodurante la degenza al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca e all'unità operativa di Neuroriabilitazione della fondazioneche si trova nello stesso presidio ospedaliero. Era il 15 dicembre del 2019 quando la paziente. 🔗 Agrigentonotizie.it

Su altri siti se ne discute

Roma: auto finisce contro macchine in sosta ad Ostia, automobilista morta a causa di malore - Una donna di 63 anni è deceduta oggi dopo che la sua Fiat Panda si è schiantata contro due veicoli in sosta in viale Paolo Orlando ad Ostia. L’incidente potrebbe essere stato causato da un malore della conducente, nonostante i soccorsi del personale sanitario. La zona è stata chiusa temporaneamente per consentire gli accertamenti necessari, mentre la polizia locale di Roma Capitale sta ancora conducendo le indagini. 🔗romadailynews.it

I cartelli della "prevenzione". Lotta alle infezioni ospedaliere - Sai cosa sono le infezioni ospedaliere e in altri luoghi di assistenza? E’ possibile prevenire le infezioni ospedaliere? Questo è quanto sarà scritto nei pannelli che si troveranno all’interno di alcuni reparti ospedalieri per avviare una campagna Asl per evitare le infezioni ospedaliere. Anche i cittadini possono contribuire alla prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza, comunemente note come "infezioni ospedaliere". 🔗lanazione.it

Com’è morta Michelle Trachtenberg? Il mistero della causa del decesso - La notizia della morte improvvisa di Michelle Trachtenberg ha lasciato sgomenti fan e colleghi. L’attrice, celebre per i suoi ruoli in Gossip Girl e Buffy l’Ammazzavampiri, è stata trovata senza vita nel suo appartamento a New York nella mattina del 26 febbraio 2025. Aveva solo 39 anni. La notizia è stata confermata dal suo rappresentante, che ha chiesto rispetto per la privacy della famiglia in questo momento difficile. 🔗screenworld.it

Approfondimenti da altre fonti

Morta a causa delle infezioni ospedaliere: eredi trascinano Asp, Maugeri e policlinico di Catania davanti al tribunale; Allarme AIFA sull’antibioticoresistenza, rischia di diventare la prima causa di morte in Italia; Antibiotici, Italia maglia nera in Europa: 12 mila morti l'anno per infezioni resistenti; Batterio killer, Bassetti sulla vicenda Papardo: Ogni anno in Italia 530mila infezioni correlate all'assistenza. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Va in ospedale, contrae un'infezione mentre è ricoverata e muore: alla famiglia maxi risarcimento da 900mila euro - La Asl di Pescara è stata condannata a risarcire di oltre 900mila euro i familiari di una donna morta nel 2010 a causa di un'infezione contratta mentre era ricoverata in ospedale. I parenti della ... 🔗msn.com

Pisa, morta dopo un’infezione: risarcimento di 1,2 milioni di euro ai familiari - PISA. Era entrata in ospedale in buona salute, a 59 anni, con l’unico problema di un’infezione alla protesi al ginocchio. Quaranta giorni dopo è morta: secondo i giudici del tribunale civile di Pisa, ... 🔗msn.com

Infezioni ospedaliere e contenzioso medico legale - ha rispettato quanto prescritto dalle pur datate circolari ministeriali 52/1985 e 8/1988 sui comitati per la lotta alle infezioni ospedaliere e sui sistemi di sorveglianza attiva? Ha ottemperato ... 🔗quotidianosanita.it