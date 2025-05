Morta a 44 anni dopo un’iniezione | la procura apre fascicolo

© Ilrestodelcarlino.it - Morta a 44 anni dopo un’iniezione: la procura apre fascicolo procura, non appena venuta a conoscenza dell’accaduto, ha deciso di bloccare la salma mentre si trovava in obitorio a Lugo in attesa del funerale.Una scelta, quella del pm di turno Francesco Coco, che evidentemente conduce verso un preciso percorso investigativo: affidare un incarico a un medico legale per eseguire l’autopsia, magari con specifico riferimento al tipo di iniezione praticata e alla sostanza utilizzata. E intanto aprire un fascicolo per omicidio colposo, inizialmente contro ignoti in attesa che il coroner ci dica come mai a soli 44 anni la donna sia Morta nella notte tra martedì e mercoledì. 🔗 Ravenna, 3 maggio 2025 – Poche ore appena che l’hanno proiettata dall’iniezione cervicale in un ambulatorio fino all’obitorio. Ci sono insomma tanti dubbi da sciogliere sulla morte di una 44enne di origine sudamericana che abitava a Ravenna. Tanto che la, non appena venuta a conoscenza dell’accaduto, ha deciso di bloccare la salma mentre si trovava in obitorio a Lugo in attesa del funerale.Una scelta, quella del pm di turno Francesco Coco, che evidentemente conduce verso un preciso percorso investigativo: affidare un incarico a un medico legale per eseguire l’autopsia, magari con specifico riferimento al tipo di iniezione praticata e alla sostanza utilizzata. E intanto aprire unper omicidio colposo, inizialmente contro ignoti in attesa che il coroner ci dica come mai a soli 44la donna sianella notte tra martedì e mercoledì. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

Morta a 44 anni Valentina Del Re, violinista della band di Propaganda Live - È morta a 44 anni, dopo una lunga malattia Valentina Del Re, violinista e protagonista della resident band di Propaganda Live. 🔗fanpage.it

Sarah morta a 8 anni per una sfida sui social: l’arresto cardiaco dopo aver inalato il deodorante spray - Una bambina di otto anni, Sarah Raissa Pereira de Castro, è morta dopo aver partecipato a una sfida sui social che prevedeva l’inalazione di deodorante spray. Il dramma si è consumato a Ceilândia, in Brasile, dove la piccola è stata colta da un arresto cardiorespiratorio.Leggi anche: Messico, primo caso di aviaria in un essere umano: morta una bambina di 3 anni. “I piccoli rischiano di più” Trasportata d’urgenza all’ospedale regionale di Ceilândia, Sarah è stata rianimata circa un’ora dopo l’incidente. 🔗thesocialpost.it

Camilla Canepa morta a 18 anni dopo il vaccino AstraZeneca: «Prosciolti i 5 medici perché il fatto non sussiste» - Sono stati prosciolti tutti i cinque medici coinvolti nell'inchiesta sulla morte di Camilla Canepa, la 18enne di Sestri Levante (Genova) deceduta nel giugno 2021 all'ospedale San Martino di... 🔗leggo.it

Ne parlano su altre fonti

Morta a 44 anni dopo un’iniezione: la procura apre fascicolo; Muore d'infarto il bodybuilder influencer Vittorio Pirbazari: aveva 44 anni; Mamma muore a 44 anni per un tumore: il marito era mancato l'anno scorso per una malattia oncologica; Il dramma di Elena, morta a soli 44 anni per un malore improvviso. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

È morta Valentina Del Re, la violinista di Propaganda Live aveva 44 anni. Era malata da tempo - Originaria di Roma, è morta a 44 anni dopo una lunga malattia. I funerali si terranno il 12 aprile alle 11, al Tempio Egizio. Il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, dov’era diplomata in ... 🔗roma.repubblica.it

Sabrina Nardella, mamma morta a 38 anni dopo la liposuzione: si indaga per omicidio colposo - La Procura di Santa Maria Capua Vetere indaga per omicidio colposo per la morte della 38enne, Sabrina Nardella ... 🔗fanpage.it

È morta la famosa violinista della tv dopo una lunga malattia - Mondo della tv in lutto: è morta a soli 44 anni la famosa violinista anche di Propaganda Live. Addio a Valentina Del Re. Un altro tragico lutto per il mondo della tv e dello spettacolo dopo l ... 🔗msn.com