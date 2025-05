Monza Nesta | Sapevo di un ridimensionamento ma non fino a questo punto La morte di Berlusconi ha cambiato tutto sulla Serie B…

© Calcionews24.com - Monza, Nesta: «Sapevo di un ridimensionamento, ma non fino a questo punto. La morte di Berlusconi ha cambiato tutto, sulla Serie B…» Nesta, allenatore del Monza, in vista della sfida di Serie A contro l’Atalanta. Tutti i dettagli in merito Alessandro Nesta ha parlato in vista della sfida tra Monza-Atalanta. RETROCESSIONE DOMANI– «Speriamo non accada. Ora il nostro obbiettivo è non essere la peggior squadra della Serie A a livello di record di punti negativi, . 🔗 Le parole di Alessandro, allenatore del, in vista della sfida diA contro l’Atalanta. Tutti i dettagli in merito Alessandroha parlato in vista della sfida tra-Atalanta. RETROCESSIONE DOMANI– «Speriamo non accada. Ora il nostro obbiettivo è non essere la peggior squadra dellaA a livello di record di punti negativi, . 🔗 Calcionews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nesta: «L’Inter fa le giostre in Europa, complimenti a noi del Monza» - Nesta ha parlato in conferenza stampa al termine di Inter-Monza, match finito 3-2 a favore dei nerazzurri. Queste le sue parole da San Siro. CONFERENZA STAMPA NESTA POST INTER-MONZA CONFERENZA NESTA – L’analisi di Alessandro Nesta in conferenza stampa dopo Inter-Monza. Sconfitta a Milano, ma contento della prestazione Nesta? Il rammarico è che abbiamo preso gol all’ultimo minuto del primo tempo. La squadra ha fatto bene, abbiamo fatto un piano gara, siamo stati efficaci e sono molto contento della prestazione. 🔗inter-news.it

L’amarezza di Nesta: “Mancata una grande occasione”. Lekovic è tutto del Monza - Niente da fare per la squadra brianzola: non basta il vantaggio di Izzo per portare a casa i tre punti nello scontro salvezza dell’U-Power Stadium contro il Parma Il Monza mastica amaro e non va oltre il pareggio nello scontro salvezza contro il Parma. Solo 1-1 all’U-Power Stadium, con i padroni di casa ripresi nel finale dalla prodezza firmata dal neo-entrato Bonny. Alessandro Nesta (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Bianco Monza, parla l’agente: «Sta facendo molto bene, sapevo che avrebbe mostrato le sue qualità anche in A, futuro? Parleremo con la Fiorentina in estate» - Le parole di Giuseppe Galli, agente di Alberto Bianco, sulla stagione del centrocampista della Fiorentina in prestito al Monza e sul suo futuro Giuseppe Galli, agente di Alberto Bianco, centrocampista in prestito al Monza dalla Fiorentina, ha parlato a SportItalia.it della stagione e del futuro del suo assistito. Di seguito le sue parole. ANDAMENTO IN […] 🔗calcionews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nesta: sapevo di un ridimensionamento del club ma...; Monza, Nesta: “Voglio evitare di retrocedere in casa. Dopo Berlusconi è cambiato tutto”; Arsenal su Isak, Howe chiaro: Non è in vendita. Io e il Newcastle vogliamo tenere i migliori. 🔗Ne parlano su altre fonti

Monza, Nesta: “Voglio evitare di retrocedere in casa. Dopo Berlusconi è cambiato tutto” - Nesta, nella consueta conferenza stampa pre-partita, ha presentato il match contro l'Atalanta facendo un analisi sull'avversario e sul futuro ... 🔗derbyderbyderby.it

Nesta e la crisi Monza: "Morte Berlusconi ha cambiato tutto, vi spiego" - "Quando sono arrivato qui sapevo che il Monza si sarebbe ridimensionato ma non fino a questo punto". Alessandro Nesta non ci ha girato attorno in conferenza alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. 🔗tuttosport.com

Nesta: "Non dobbiamo finire con il minimo dei punti in serie A" - Alla vigilia del derby lombardo Monza - Atalanta le dichiarazioni dell'allenatore biancorosso, Alessandro Nesta, al centro sportivo Berlusconi ... 🔗primamonza.it