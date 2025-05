Monza-Atalanta il pronostico | piace il NoGol intriga la combo MG

© Sololaroma.it - Monza-Atalanta, il pronostico: piace il NoGol, intriga la combo MG Monza e Atalanta, calcio d’inizio ore 15:00. Gli ospiti partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.20, mentre il pareggio e il successo dei padroni di casa sono dati rispettivamente a 6.65 e 13.00.Come arrivano al match Monza e AtalantaIl Monza è ormai ad un passo dalla retrocessione in Serie B. Annata da dimenticare per i brianzoli, capaci di racimolare soltanto 15 punti, frutto di due vittorie, nove pareggi e ben 23 sconfitte. La squadra di Nesta, reduce dal ko per 2-0 contro la Juventus, rischia di retrocedere in cadetteria ancora prima di scendere in campo: se il Lecce non perderà contro il Napoli, creerà un gap di 13 o 15 lunghezze rispetto al Monza, che diventerebbe impossibile da colmare a quattro giornate dalla fine. 🔗 Siamo giunti alle battute finali della Serie A 20242025. Dopo la tre giorni dedicata alle semifinali delle coppe europee, il massimo campionato italiano ha preso la scena con le sfide della 35ª giornata. Domani, domenica 4 maggio, ci aspettano 4 partite: il Bluenergy Stadium farà da cornice al match tra, calcio d’inizio ore 15:00. Gli ospiti partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.20, mentre il pareggio e il successo dei padroni di casa sono dati rispettivamente a 6.65 e 13.00.Come arrivano al matchIlè ormai ad un passo dalla retrocessione in Serie B. Annata da dimenticare per i brianzoli, capaci di racimolare soltanto 15 punti, frutto di due vittorie, nove pareggi e ben 23 sconfitte. La squadra di Nesta, reduce dal ko per 2-0 contro la Juventus, rischia di retrocedere in cadetteria ancora prima di scendere in campo: se il Lecce non perderà contro il Napoli, creerà un gap di 13 o 15 lunghezze rispetto al, che diventerebbe impossibile da colmare a quattro giornate dalla fine. 🔗 Sololaroma.it

