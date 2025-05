Monza Atalanta grande invasione da parte del popolo nerazzurro sugli spalti dell’Up Power Stadium

© Calcionews24.com - Monza Atalanta, grande invasione da parte del popolo nerazzurro sugli spalti dell’Up Power Stadium Monza Atalanta, settore ospiti completamente esaurito domani pomeriggio. Una vera e propria invasione orobica La posta in palio per Monza Atalanta è molto alta per i nerazzurri che si giocano subito la Champions League (considerando anche quella che sarà Bologna Juve). Grandi partite, grandi invasioni (di conseguenza) sugli spalti. Infatti risulta ufficialmente esaurito il settore . 🔗 , settore ospiti completamente esaurito domani pomeriggio. Una vera e propriaorobica La posta in palio perè molto alta per i nerazzurri che si giocano subito la Champions League (considerando anche quella che sarà Bologna Juve). Grandi partite, grandi invasioni (di conseguenza). Infatti risulta ufficialmente esaurito il settore . 🔗 Calcionews24.com

