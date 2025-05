Monumenti Aperti 2025 | oltre 20 000 studenti protagonisti nella riscoperta del patrimonio culturale italiano

2025, torna l'iniziativa nazionale Monumenti Aperti, una manifestazione culturale che valorizza il patrimonio artistico e storico italiano attraverso l'apertura straordinaria di circa 800 luoghi inaccessibili o poco noti, distribuiti in 87 comuni su 19 regioni. Un'opportunità unica per riscoprire l'identità culturale del Paese attraverso visite, eventi e il coinvolgimento di oltre 20.000 studenti protagonisti nella riscoperta del patrimonio culturale italiano. Dal 3 maggio al 9 novembre.

Monumenti Aperti 2025, Perugia entra nel circuito nazionale con Santa Giuliana - Monumenti Aperti 2025 arriva per la prima volta in Umbria, e lo fa con un gesto simbolico, l’apertura straordinaria del Complesso monumentale di Santa Giuliana di Perugia, cuore silenzioso di una spiritualità che ha attraversato i secoli. Il 17 e 18 maggio, sarà possibile accedere gratuitamente a... 🔗perugiatoday.it

Giornate FAI di Primavera 2025: oltre 140 luoghi aperti a Milano e in Lombardia - Il 22 e 23 marzo, si visitano luoghi del patrimonio storico, artistico e naturalistico italiano spesso non accessibili, dalla Casa Dolce&Gabbana a Milano, all’ex asilo Sant’Elia a Como, passando per Palazzo Terni de' Gregorj a Crema. Ecco le bellezze della regione aperte a tutti 🔗ilgiorno.it

Monumenti Aperti 2025: un viaggio corale tra storia, arte e comunità - Dal 3 maggio al 9 novembre 2025 torna Monumenti Aperti, l’evento nazionale che apre le porte di oltre 800 monumenti in 87 città distribuite in 19 regioni italiane, trasformando l’intero Paese in un grande museo diffuso, vivo e partecipato. Un invito a riscoprire la bellezza nascosta del patrimonio italiano, guidati da migliaia di studenti, volontari e cittadini custodi della memoria dei propri territori. 🔗funweek.it

Monumenti Aperti 2025, al via da oggi con 20mila studenti impegnati a fare da guida tra storia e archeologia - Da oggi 3 maggio al 9 novembre 2025, l’Italia sarà attraversata da un evento che coinvolge il territorio in un’ampia celebrazione ... 🔗orizzontescuola.it

Al via Monumenti Aperti 2025: 800 siti da visitare in tutta Italia - Castelli remoti e chiese dimenticate, aree archeologiche e abbazie disseminate lungo tutta la penisola si preparano ad accogliere i visitatori per un viaggio nelle bellezze meno conosciute dell’Italia ... 🔗arte.it

Monumenti Aperti 2025, i più belli da visitare in Italia: date ed eventi - Dalle tombe dei Giganti ai musei etnografici, fino alle antiche abbazie e ai castelli dimenticati: viaggio nell’Italia delle comunità e dei patrimoni culturali. Al via la nuova edizione con tema "Dove ... 🔗tg24.sky.it