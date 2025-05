Monumenti Aperti 2025 al via da oggi con 20mila studenti impegnati a fare da guida tra storia e archeologia

oggi 3 maggio al 9 novembre 2025, l'Italia sarà attraversata da un evento che coinvolge il territorio in un'ampia celebrazione del patrimonio culturale. La manifestazione Monumenti Aperti propone l'apertura di circa 800 siti in 87 città, distribuiti in 19 regioni, permettendo l'accesso a luoghi solitamente non visitabili: abbazie, chiese, castelli, musei etnografici e siti poco noti. L'articolo Monumenti Aperti 2025, al via da oggi con 20mila studenti impegnati a fare da guida tra storia e archeologia.

Cosa riportano altre fonti

Monumenti Aperti 2025, Perugia entra nel circuito nazionale con Santa Giuliana - Monumenti Aperti 2025 arriva per la prima volta in Umbria, e lo fa con un gesto simbolico, l’apertura straordinaria del Complesso monumentale di Santa Giuliana di Perugia, cuore silenzioso di una spiritualità che ha attraversato i secoli. Il 17 e 18 maggio, sarà possibile accedere gratuitamente a... 🔗perugiatoday.it

Monumenti Aperti 2025: un viaggio corale tra storia, arte e comunità - Dal 3 maggio al 9 novembre 2025 torna Monumenti Aperti, l’evento nazionale che apre le porte di oltre 800 monumenti in 87 città distribuite in 19 regioni italiane, trasformando l’intero Paese in un grande museo diffuso, vivo e partecipato. Un invito a riscoprire la bellezza nascosta del patrimonio italiano, guidati da migliaia di studenti, volontari e cittadini custodi della memoria dei propri territori. 🔗funweek.it

Monumenti aperti nel Lazio 2025 - 800 monumenti, 87 città, 19 regioni: torna, dal 3 maggio al 9 novembre 2025, Monumenti Aperti, la manifestazione che vuole celebrare il patrimonio culturale italiano con un evento diffuso che attraversa l’intero Paese, aprendo le porte di abbazie, castelli, chiese, musei etnografici e luoghi... 🔗romatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Al via Monumenti Aperti 2025: 800 siti da visitare in tutta Italia - Castelli remoti e chiese dimenticate, aree archeologiche e abbazie disseminate lungo tutta la penisola si preparano ad accogliere i visitatori per un viaggio nelle bellezze meno conosciute dell’Italia ... 🔗arte.it

Al via Monumenti Aperti 2025, l’iniziativa che invita a scoprire il nostro patrimonio nascosto - Dal 3 maggio al 9 novembre, più di 800 siti storici, artistici e archeologici apriranno le loro porte in 87 città di 19 regioni ... 🔗msn.com

Monumenti aperti 2025: quali sono le meraviglie visitabili gratis il weekend del 3-4 maggio - Il programma Monumenti aperti 2025 apre le danze con il weekend del 3-4 maggio con protagonista assoluta la Sardegna: ecco i luoghi coinvolti ... 🔗siviaggia.it