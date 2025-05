Monti-Sporting Forte dei Marmi e Don Bosco Fossone-Gragnolese | sfida decisiva per la promozione

© Sport.quotidiano.net - Monti-Sporting Forte dei Marmi e Don Bosco Fossone-Gragnolese: sfida decisiva per la promozione Monti-Sporting Forte dei Marmi e Don Bosco Fossone-Gragnolese. L'interrogativo è d'obbligo: quella di oggi pomeriggio (ore 16) al "Quartieri", per l'albiceleste Valtaveronensi, potrebbe essere l'ultima recita della stagione, oppure come capitan Giacomo Bellacci e compagni sperano, sarà il prologo della sfida contro la vincente Don Bosco Fossone-Gragnolese, che terminerà il 10 maggio con la bellissima e che vale la promozione sul palco della Seconda Categoria. Tutto dipenderà dal risultato di questa "calda" rivincita che la squadra del presidente Riro Carlotti cercherà di portare in porto al meglio dei due risultati a disposizione sfruttando il miglior piazzamento realizzato nella regolar season. Una sfida, quella tra Monti e Sporting Forte dei Marmi, che contiene il brivido dell'incertezza per il risultato che vale immensamente per il futuro per l'una o per l'altra squadra.

