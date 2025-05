Montezemolo | "La Juventus ha sbagliato quasi tutto Giuntoli? Avrebbero fatto meglio a prendere De Laurentiis"

Montezemolo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia di Bologna-Juventus, la `sua` partita, della Vecchia Signora. 🔗 Luca Cordero di, intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia di Bologna-, la `sua` partita, della Vecchia Signora. 🔗 Calciomercato.com

Thiago Motta, Ravezzani non ha dubbi sul tecnico: «Per capire se sia utile proseguire con lui, la Juventus deve valutare queste cose» - di Redazione JuventusNews24Thiago Motta e il suo futuro sono stati analizzati così dal giornalista Fabio Ravezzani dopo la sconfitta della Juve con la Fiorentina Attraverso il suo profilo X, il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato così la posizione della Juve sul futuro di Thiago Motta. Ecco cosa ha detto sul momento che sta vivendo la squadra bianconera. Per valutare se sia utile proseguire con Motta, la Juve deve valutare se abbia senso continuare senza titolari certi, un gruppo disorientato, un gioco in involuzione e una serie di cambi sbagliati dalla panchina. 🔗juventusnews24.com

Dalla Juventus al Napoli, l’incredibile colpo estivo: ha chiesto la cessione - Quest’estate potrebbe esserci un trasferimento incredibile che lascerebbe a bocca aperta i tifosi delle due squadre Il calciomercato non dorme mai. Anche nel bel mezzo della stagione, con le rispettive squadre impegnate a raggiungere i propri obiettivi, si susseguono a più non posso le voci su possibili trasferimenti che infiammeranno quello che succederà da qui a pochissimi mesi. Dalla Juventus al Napoli, l’incredibile colpo estivo: ha chiesto la cessione (Lapresse) – rompipallone. 🔗rompipallone.it

Novellino non crede nella Juventus: «Mi ha deluso molto quest’anno, mi sarei aspettato decisamente di più! Sarà dura contro Lazio e Bologna per la Champions» - di Redazione JuventusNews24Novellino, ex allenatore, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla lotta Scudetto e sulla lotta Champions. Parole che riguardano anche la Juventus Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, Walter Novellino ha inquadrato così la situazione nelle pari alte della classifica di Serie A. Ecco la sua analisi, che riguarda anche la Juventus. PAROLE – «Il Napoli di Conte mi sta piacendo tanto, sarà una bella lotta con Inter e Atalanta. 🔗juventusnews24.com

Gazzetta – Cordero di Montezemolo: “Un Bologna che appassiona. Juve? Aggiornare il capitolo 1998…” - Lunga intervista sulla Gazzetta dello Sport a Luca Cordero di Montezemolo in vista di Bologna-Juve, che lui vivrà dal vivo allo stadio Renato Dall'Ara domenica sera. Montezemolo ha raccontato in tre ... 🔗msn.com

Montezemolo: "Juve non entusiasma. Che bella cosa la rinascita del Napoli" - Una Juve così non mi entusiasma nella maniera più assoluta, non solo nei risultati ma anche nel gioco". Ha evidenziato Montezemolo sul momento torbido che vive la squadra allenata dall'italo ... 🔗msn.com

Juve, Moggi: 'Pur di fare Calciopoli, Montezemolo ritirò ricorso che avrebbe evitato la B' - L'ex dg bianconero ha proseguito: 'Ci avrebbero potuto dire di andarcene e noi lo avremmo fatto senza polemiche' ... 🔗it.blastingnews.com