Montezemolo | La Juve aveva bisogno di De Laurentiis non di Giuntoli

© Ilnapolista.it - Montezemolo: «La Juve aveva bisogno di De Laurentiis non di Giuntoli» Montezemolo ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ex presidente della Ferrari ha parlato alla vigilia di Bologna-Juve.Verso Bologna-JuventusProseguendo la propria intervista, Montezemolo si sofferma sulle scelte della Juventus, le quali non si sono rivelate così lungimiranti come l’ambiente si aspettava. L’ex vicepresidente onorario del Bologna ha tirato in ballo anche Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, prendendolo come punto di riferimento visto il suo percorso alla guida del club campano.Della Juventus dice:«Dall’esterno ho l’impressione che abbia sbagliato quasi tutto. Un giorno, in aeroporto, a un suo collega feci una battuta inerente al fatto che Elkann un giorno disse che la nuova Juve si sarebbe affidata totalmente a Giuntoli. Dissi che avrebbero fatto meglio a prendere De Laurentiis. 🔗 Luca Cordero diha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ex presidente della Ferrari ha parlato alla vigilia di Bologna-.Verso Bologna-ntusProseguendo la propria intervista,si sofferma sulle scelte dellantus, le quali non si sono rivelate così lungimiranti come l’ambiente si aspettava. L’ex vicepresidente onorario del Bologna ha tirato in ballo anche Aurelio De, patron del Napoli, prendendolo come punto di riferimento visto il suo percorso alla guida del club campano.Dellantus dice:«Dall’esterno ho l’impressione che abbia sbagliato quasi tutto. Un giorno, in aeroporto, a un suo collega feci una battuta inerente al fatto che Elkann un giorno disse che la nuovasi sarebbe affidata totalmente a. Dissi che avrebbero fatto meglio a prendere De. 🔗 Ilnapolista.it

