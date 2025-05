Montezemolo bacchetta la Juve | Dall’esterno ho l’impressione che abbia sbagliato tutto Poi ironizza su Giuntoli | A un collega di Elkann dissi che…

© Juventusnews24.com - Montezemolo “bacchetta” la Juve: «Dall’esterno ho l’impressione che abbia sbagliato tutto». Poi ironizza su Giuntoli: «A un collega di Elkann dissi che…» Montezemolo non trova alcunché di positivo nelle scelte strategiche della Juve, che paga l’essersi affidata completamente a Giuntoli: le sue parole!L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa campeggiare sulle proprie colonne un’intervista a Luca Cordero di Montezemolo. L’ex presidente della Juve e della Ferrari ha espresso un giudizio sulle scelte strategiche dei bianconeri. Giudizio che, per una serie di ragioni, non può essere positivo. Le sue parole PAROLE – «Dall’esterno ho l’impressione che abbia sbagliato quasi tutto. Un giorno, in aeroporto, a un suo collega feci una battuta inerente al fatto che Elkann un giorno disse che la nuova Juve si sarebbe affidata totalmente a Giuntoli. dissi che avrebbero fatto meglio a prendere De Laurentiis. Io non ho mai amato i proclami del prima, non funzionano». 🔗 non trova alcunché di positivo nelle scelte strategiche della, che paga l’essersi affidata completamente a: le sue parole!L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa campeggiare sulle proprie colonne un’intervista a Luca Cordero di. L’ex presidente dellae della Ferrari ha espresso un giudizio sulle scelte strategiche dei bianconeri. Giudizio che, per una serie di ragioni, non può essere positivo. Le sue parole PAROLE – «hochequasi. Un giorno, in aeroporto, a un suofeci una battuta inerente al fatto cheun giorno disse che la nuovasi sarebbe affidata totalmente ache avrebbero fatto meglio a prendere De Laurentiis. Io non ho mai amato i proclami del prima, non funzionano». 🔗 Juventusnews24.com

Zelezny Juve, il portiere della Primavera verso l’addio? Dall’interesse dei club spagnoli al poco minutaggio: il motivo e tutti i dettagli sul futuro - di Nicolò CorradinoZelezny Juve, il portiere della Primavera verso l’addio? Tutti gli aggiornamenti sul calciatore che piace a club italiani e spagnoli Non filtrano sensazioni positive per un possibile rinnovo del portiere della Juve Primavera Zelezny. Secondo quanto appreso da Juventusnews24, l’estremo difensore, il cui contratto con i bianconeri scadrà tra due mesi, sarebbe vicino al Siviglia e per questo motivo è stato poco utilizzato dal club bianconero in questa seconda parte di stagione. 🔗juventusnews24.com

Lookman Juve, si accende il mercato attorno all’attaccante! Il prezzo fissato dall’Atalanta e la concorrenza: tutte le novità - di Redazione JuventusNews24Lookman Juve, si accende il mercato attorno all’attaccante: il prezzo fissato dall’Atalanta e la concorrenza, ultime dopo il caso scoppiato a Bergamo A Bergamo è scoppiato in queste ultime settimane il caso Lookman. Tuttomercatoweb ha provato a fare il punto su quanto sappiamo ad oggi e soprattutto su quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. La situazione è intricata e tutto lascia pensare a una sua partenza in estate. 🔗juventusnews24.com

Dall’Atalanta alla Juve per 50 milioni: colpo a sorpresa di Giuntoli - Il mercato della Juventus della prossima stagione potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Attenzione al piano di Giuntoli e alle strategie del direttore sportivo bianconero: pronto il nuovo colpo dall’Atalanta Dopo una stagione decisamente altalenante, la Juventus è pronta alla caccia al 4° posto per poi concentrare le sue attenzioni in vista del prossimo calciomercato. Giuntoli potrebbe spingere il piede sull’acceleratore per un nuovo centrocampista, e nelle ultime ore sarebbero arrivate diverse conferme sull’imminente assalto bianconero su Ederson. 🔗tvplay.it

Gazzetta – Cordero di Montezemolo: “Un Bologna che appassiona. Juve? Aggiornare il capitolo 1998…” - Lunga intervista sulla Gazzetta dello Sport a Luca Cordero di Montezemolo in vista di Bologna-Juve, che lui vivrà dal vivo allo stadio Renato Dall'Ara domenica sera. Montezemolo ha raccontato in tre ... 🔗msn.com

Montezemolo: "Juve non entusiasma. Che bella cosa la rinascita del Napoli" - Una Juve così non mi entusiasma nella maniera più assoluta, non solo nei risultati ma anche nel gioco". Ha evidenziato Montezemolo sul momento torbido che vive la squadra allenata dall'italo ... 🔗msn.com

