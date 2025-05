Montesi Volley Pesaro in semifinale di Serie C nonostante la sconfitta contro Arbo Borgovolley Fano

Montesi Volley Pesaro che, nonostante la sconfitta per 3-2 contro l'Arbo BorgoVolley Fano nel match di ritorno dei quarti di finale dei play off di Serie C, conquista l'accesso alle semifinali grazie al risultato favorevole dell'andata. Determinante la prestazione nei primi due set, dominati dai padroni di casa, che hanno ipotecato il passaggio del turno.Al Pala Mencoboni, la formazione pesarese parte fortissimo nel primo parziale: subito avanti 6-3 e costringe Fano al time out. I padroni di casa non si fermano, spinti da un ispirato Coccia e chiudono il set con un netto 25-13. Nel secondo parziale il copione si ripete: equilibrio iniziale poi break decisivo firmato da Vagnini e Storti. Non basta la reazione d'orgoglio degli ospiti che si arrendono sul 25-21. Con due set in tasca e la qualificazione praticamente ipotecata, la Montesi gestisce i restanti parziali lasciando spazio alla rimonta dell'Arbo BorgoVolley Fano che si aggiudica terzo (19-25), quarto (22-25) e tie-break (9-15), fissando il punteggio sul 2-3.

