© Anteprima24.it - Montesarchio, l’opposizione attacca: “Ennesima occasione persa per commercio locale”

Tempo di lettura: 2 minuti“Il consiglio comunale di martedì ha lasciato un forte amaro in bocca. Ai cittadini che credevano che questa amministrazione avesse a cuore le reali esigenze della popolazione è stato dimostrato per l’volta la scelta di voler anteporre gli interessi privati a quelli pubblici. Con il voto contrario dei consiglieri di minoranza e con l’uscita dall’aula della consigliera di maggioranza Iachetta, l’unica ad aver dimostrato coi fatti la sua contrarietà, è stata votata favorevolmente da tutta la maggioranza la delocalizzazione del mercato settimanale,batosta al”. Così in una nota i consiglieri di minoranza Annalisa Clemente, Ilaria Caturano, Gaetano Mauriello, Antonino Maffei, Nicola Striani. “Ci chiederemmo le motivazioni che – scrivono – hanno spinto molti consiglieri di maggioranza, che apertamente negli anni scorsi si erano dichiarati contrari alla proposta, cosa gli abbia fatto cambiare idea, e soprattutto se tale ripensamento sia avvenuto a seguito della presa di coscienza della bontà della proposta, o di un mero servilismo. 🔗 Anteprima24.it