Montesano furto in casa mentre dormono | bottino da 15mila euro

Montesano sulla Marcellana. Ignoti si sono introdotti in un'abitazione privata situata in via Lamicelle, riuscendo a mettere a segno un furto nonostante la presenza dei proprietari all'interno.

Stando alle prime ricostruzioni, i malviventi si sarebbero arrampicati fino a un balcone per poi introdursi nella casa, riuscendo a sottrarre circa 500 euro in contanti e diversi oggetti in oro e argento. Il valore complessivo del bottino è stimato attorno ai 15mila euro.

Sul caso stanno indagando i carabinieri, che stanno cercando di identificare i responsabili e ricostruire con precisione la dinamica dell'irruzione.

Fonte: SalernoToday

