Monteprandone boato squarcia il silenzio della notte | colpo esplosivo al bancomat banditi in fuga

Monteprandone - Erano le 3,30 di stamattina quando Centobuchi è stata svegliata da un forte boato: una banda di ladri ha tentato senza, sembra, riuscirci di far saltare in aria il.

Boato e distruzione per rubare al bancomat: paura a Monteprandone (Ascoli) - Monteprandone (Ascoli), 3 maggio 2025 – La banda della ‘marmotta’ intorno alle 4 della notte scorsa ha fatto saltare il bancomat della Bper Banca lungo viale De Gasperi a Centobuchi di Monteprandone. Il bottino, secondo i primi rilevi, che sono ancora in atto, si aggirerebbe fra i 30 ed i 40mila euro. La macchina era stata caricata la sera precedente con una somma importante, ma i malviventi, fuggiti a bordo di un’Alfa Romeo che risulterebbe rubata, hanno dovuto abbandonare parte del malloppo per l’arrivo di una pattuglia dei carabinieri. 🔗ilrestodelcarlino.it

