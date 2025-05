Montenero funicolare gratis tutte le domeniche dal 4 maggio al 26 ottobre

Montenero, funicolare gratis tutte le domeniche dal 4 maggio al 26 ottobre funicolare gratis tutte le domeniche a partire da domani, 4 maggio, fino al 26 ottobre. Questa l'iniziativa adottata dal Comune di Livorno in collaborazione con Autolinee Toscane in occasione del Giubileo 2025. La novità era stata annunciata dall'assessora alla Mobilità, Giovanna Cepparello.

Funicolare gratuita nelle domeniche dal 4 maggio al 26 ottobre - Funicolare gratuita nelle domeniche dal 4 maggio al 26 ottobre: questa l’iniziativa adottata dal Comune di Livorno in collaborazione con AT Autolinee Toscane in occasione del Giubileo 2025. 🔗livornopress.it