Montebianco Prato Calcio a 5 | sfida decisiva contro Atlante Grosseto nei playoff A2

Montebianco Prato Calcio a 5 nella gara di ritorno del primo turno dei playoff del campionato di serie A2 di futsal che oggi alle 15 è chiamato a giocare sul campo dell'Atlante Grosseto. Al Pala Bombonera i biancazzurri partiranno forti del successo conquistato all'andata (7-5) ma anche consapevoli che per passare il turno ci vorrà una prestazione di livello e non ci si potrà accontentare di difendere il vantaggio acquisito.Oltretutto, l'andamento piuttosto nervoso di gara-1 (fortemente contestato l'arbitraggio da parte del presidente Aniello Apicella) costringerà il Montebianco a dover rinunciare alla presenza in panchina del tecnico Luca Pullerà, che a seguito dell'espulsione subita al Pala Kobilica è stato squalificato per ben tre giornate, e a quella in campo dell'argentino Angeloff, espulso a sua volta in gara-1 per proteste e fermato per una giornata.

