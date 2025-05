Monte Rosa 91 | Un Maggio di Appuntamenti Culturali tra Cibo Fotografia e Storia

Maggio, Parco della Luce, nel campus rinnovato di Monte Rosa 91, propone eventi che uniscono cultura, Fotografia e gastronomia. Tra i principali Appuntamenti, il 18 Maggio Giacomo Papi e Stefano Nazzi raccontano la Storia del Novecento attraverso immagini storiche, mentre il 22 Maggio andrà in scena un'esperienza culinaria ispirata a Il pranzo di Babette.

Monte Rosa 91: Filippo Nigro in scena con ‘Every Brilliant Thing’ - Domenica 9 marzo alle ore 17:30, presso l’Auditorium Monte Rosa 91, va in scena Every brilliant thing (Le cose per cui vale la pena vivere), con protagonista Filippo Nigro. L’appuntamento si inserisce nella rassegna Verde Brillante del palinsesto culturale Parco della Luce. Anche quest’anno il palinsesto ospita teatro, musica e letteratura nel nuovo spazio cittadino milanese. Every Brilliant Thing (opera teatrale dello scrittore britannico Duncan Macmillan e di Jonny Donahoe), viene messo in scena in Italia nel 2021. 🔗funweek.it

MONTE ROSA 91: un maggio di appuntamenti, DA STEFANO NAZZI AL TEATRO DI Comunità - Tra gli appuntamenti del mese, “Accusare. Storia delle foto segnaletiche dagli assassini di Lincoln a Donald Trump”, che si svolge domenica 18 maggio alle 18:00 nell’Auditorium di Monte Rosa 91. 🔗fooday.it