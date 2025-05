Monreale terra di nessuno? Sicurezza assente i cittadini chiedono risposte

Monreale si interroga sulla Sicurezza. Cosa è stato fatto dalle istituzioni? I cittadini esigono risposte

Morte di Antonio Alongi a Monreale, i sindacati sul posto: “Sicurezza assente” - “L’ennesima tragedia sul lavoro che distrugge un’altra famiglia e interroga tutti, a soli dieci giorni di distanza dalla morte del giovane imprenditore schiacciato a Termini Imerese dal mezzo che stava utilizzando”, dichiara il segretario generale della Fillea Cgil Palermo, Piero Ceraulo, commentando la morte di Antonino Alongi, 55 anni, l’operaio edile di Monreale che ha […] (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Giovani uccisi a Monreale, il testimone: “Confusione e sangue a terra, ho avuto paura” – Video - (Adnkronos) – "Eravamo pronti per pulire Monreale, sono un operatore ecologico. Ma poi ho visto confusione, persone che scappavano e sangue a terra, mi sono spaventato e ho avuto paura per mio figlio che era in giro". Così un testimone racconta all'Adnkronos gli attimi successivi alla sparatoria avvenuta dopo una lite in piazza nella città […] 🔗periodicodaily.com

Monreale, migliaia di persone per l’ultimo saluto ai tre ragazzi uccisi: “Stato assente, la strage si poteva evitare” - Davanti al luogo della sparatoria dove il 19enne Salvatore Calvaruso, con l’aiuto di quattro complici, ha sparato, parlano i mazzi di fiori ma soprattutto le lettere lasciate dai coetanei: "Non capite ... 🔗ilfattoquotidiano.it