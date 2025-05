Monica Setta torna sull’imitazione al GialappaShow | Sembro un mostro non è satira ma diffamazione

Monica Setta è tornata sulla sua imitazione al Gialappa Show

Monica Setta torna in prima serata e apre le porte anche agli uomini. E sull'imitazione della Gialappa's... - La giornalista e conduttrice Rai Monica Setta non si ferma neanche d'estate. Il suo Storie di donne al bivio, importante successo del palinsesto di Rai2 sia in seconda serata sia il sabato pomeriggio con record di share nell'intrattenimento Day Time, andrà infatti in onda anche a giugno e luglio, promosso in prime time sulla Seconda Rete Rai. La notizia è che la formula del programma aprirà per l'occasione anche agli uomini, con ospiti maschili illustri e di spicco. 🔗iltempo.it

Monica Setta sull’imitazione a GialappaShow: ‘I miei legali hanno scritto a Tv 8’ - La giornalista Monica Setta ha confermato all’ANSA il ritorno in prima serata, a giugno e luglio, di Storie di donne al bivio, trasmissione rivelazione di Rai 2. Dopo una stagione definita da lei stessa “record”, il programma si prepara a tornare con nuovi racconti e testimonianze femminili. La ricetta vincente di Setta “Ingredienti semplici, a chilometro zero, cioè poco costosi ma di qualità”, spiega la conduttrice, sottolineando come la qualità dei contenuti e una gestione oculata delle risorse abbiano premiato il format. 🔗notizieaudaci.it

Monica Setta commenta la sua imitazione e torna in prima serata - Partito in seconda serata nell’estate 2023, Storie di donne al bivio è diventato un appuntamento fisso del palinsesto di Rai 2. Tra puntate notturne, pomeridiane e prime serate, Monica Setta ha consolidato il racconto di amori, carriere e confidenze tra donne. Come riporta ANSA, la trasmissione approderà nuovamente nella fascia più prestigiosa. La conduttrice tornerà, dunque, ad occupare la prima serata di Rai 2 questa estate: Storie di donne al bivio torna a giugno e luglio in prima serata. 🔗davidemaggio.it

Recentemente Monica Setta è tornata sulla sua imitazione al Gialappa Show - In un’intervista rilasciata a Vanity Fair Monica Setta ha commentato l’imitazione al GialappaShow e svelato cosa le ha dato fastidio: “Sembro un mostro, non è satira ma diffamazione”. 🔗novella2000.it

Rai2, Monica Setta torna in prima serata e apre le porte anche agli uomini. E sull'imitazione della Gialappa's... - La giornalista e conduttrice Rai Monica Setta non si ferma neanche d'estate ... promosso in prime time sulla Seconda Rete Rai. La notizia è che la formula del programma aprirà per l'occasione ... 🔗iltempo.it

Monica Setta sull’imitazione a Gialappa Show: “Per molti è body shaming, i miei legali hanno chiesto di evitare deriva social” - Storie di donne al bivio, programma condotto da Monica Setta, tornerà a giugno e a luglio ... Storie di donne al bivio torna in prima serata a giugno e a luglio Continua il successo di Storie ... 🔗fanpage.it