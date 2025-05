Monica Setta l’imitazione a Gialappashow | Sembro l’incredibile Hulk ho ricevuto minacce sui social

Monica Setta ha criticato, duramente, la sua imitazione a Gialappashow, in onda su Tv8 il lunedì sera. La conduttrice televisiva ha spiegato, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, i motivi per cui non ha apprezzato il modo in cui è stata rappresentata dall'attrice comica Giulia Vecchio : un'imitazione che l'ha portata a ricevere minacce sui social.

L'imitazione di Monica Setta al GialappaShow è esilarante, ma la giornalista è in ospedale: ecco cosa ha avuto - La nuova stagione di GialappaShow ha regalato uno dei momenti più divertenti grazie all'imitazione di Monica Setta, realizzata magistralmente da Giulia Vecchio. L'imitazione ha preso di mira la conduttrice di Storie Di Donne Al Bivio, il programma che Monica Setta porta in onda su Rai2, creando un momento di ilarità con una parodia davvero geniale. In particolare, Giulia Vecchio ha ripreso la caratteristica parola «Robba De Donne (Straordinarie)», uno dei cavalli di battaglia di Setta, utilizzato in modo esilarante per introdurre la storia di una donna misteriosa.

Monica Setta contro GialappaShow: "Imitata come fossi un mostro, vecchia e brutta. Ho ricevuto minacce di morte" - Monica Setta non ci sta e tuona contro l'imitazione di Giulia Vecchio nel programma GialappaShow: "Ho ricevuto minacce orribili sui social, gente ...

