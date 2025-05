Monica Setta l’imitazione a Gialappashow | Sembro Hulk ho ricevuto minacce sui social

Monica Setta ha criticato, duramente, la sua imitazione a Gialappashow, in onda su Tv8 il lunedì sera

"Si va per vie legali". Monica Setta e l'imitazione al Gialappashow: cosa sta succedendo - Tra deriva social e tutela del marchio: l'annuncio della giornalista sulla parodia di Giulia Vecchio 🔗ilgiornale.it

L’imitazione di Monica Setta al GialappaShow è esilarante, ma la giornalista è in ospedale: ecco cosa ha avuto - La nuova stagione di GialappaShow ha regalato uno dei momenti più divertenti grazie all’imitazione di Monica Setta, realizzata magistralmente da Giulia Vecchio. L’imitazione ha preso di mira la conduttrice di Storie Di Donne Al Bivio, il programma che Monica Setta porta in onda su Rai2, creando un momento di ilarità con una parodia davvero geniale. In particolare, Giulia Vecchio ha ripreso la caratteristica parola «Robba De Donne (Straordinarie)», uno dei cavalli di battaglia di Setta, utilizzato in modo esilarante per introdurre la storia di una donna misteriosa. 🔗donnapop.it

Monica Setta sulla sua imitazione in GialappaShow: “Body shaming…” - La conduttrice ha annunciato il ritorno in prima serata di Storie di donne al bivio, commentando anche le imitazioni che le vengono fatte, segnalate dal pubblico come "body shaming" L'articolo Monica Setta sulla sua imitazione in GialappaShow: “Body shaming…” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Monica Setta contro l'imitazione al GialappaShow: «Non sono contro ma è eccessiva, mi hanno minacciata di morte e detto che faccio schifo» - L’imitazione è uno degli strumenti più tipici della comicità televisiva, ma non sempre il soggetto che viene preso in questione risce a riderci sù. Lo sa bene ... 🔗msn.com

Monica Setta, l'imitazione a Gialappashow: "Sembro l'incredibile Hulk, ho ricevuto minacce sui social" - (Adnkronos) - Monica Setta ha criticato, duramente, la sua imitazione a Gialappashow, in onda su Tv8 il lunedì sera. La conduttrice televisiva ha spiegato, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, i ... 🔗msn.com

Recentemente Monica Setta è tornata sulla sua imitazione al Gialappa Show - In un’intervista rilasciata a Vanity Fair Monica Setta ha commentato l’imitazione al GialappaShow e svelato cosa le ha dato fastidio: “Sembro un mostro, non è satira ma diffamazione”. 🔗novella2000.it