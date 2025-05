Monica Setta contro la sua imitazione | Sembro l’Incredibile Hulk

© Perizona.it - Monica Setta contro la sua imitazione: “Sembro l’Incredibile Hulk” Monica Setta non ha gradito l’imitazione che Giulia Vecchio porta in scena nella nuova edizione del “GialappaShow” in . Monica Setta contro la sua imitazione: “Sembro l’Incredibile Hulk” su Perizona.it 🔗 Com’è noto,non ha gradito l’che Giulia Vecchio porta in scena nella nuova edizione del “GialappaShow” in .la sua: “” su Perizona.it 🔗 Perizona.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Monica Setta, una sua ospite si sente male negli studi Rai - Monica Setta rivela che una sua ospite si è sentita male negli studi Rai ed è stata ricoverata in ospedale L'articolo Monica Setta, una sua ospite si sente male negli studi Rai proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Monica Setta sulla sua imitazione in GialappaShow: “Body shaming…” - La conduttrice ha annunciato il ritorno in prima serata di Storie di donne al bivio, commentando anche le imitazioni che le vengono fatte, segnalate dal pubblico come "body shaming" L'articolo Monica Setta sulla sua imitazione in GialappaShow: “Body shaming…” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Monica Setta commenta la sua imitazione e torna in prima serata - Partito in seconda serata nell’estate 2023, Storie di donne al bivio è diventato un appuntamento fisso del palinsesto di Rai 2. Tra puntate notturne, pomeridiane e prime serate, Monica Setta ha consolidato il racconto di amori, carriere e confidenze tra donne. Come riporta ANSA, la trasmissione approderà nuovamente nella fascia più prestigiosa. La conduttrice tornerà, dunque, ad occupare la prima serata di Rai 2 questa estate: Storie di donne al bivio torna a giugno e luglio in prima serata. 🔗davidemaggio.it

Ne parlano su altre fonti

Monica Setta, l'imitazione a Gialappashow: Sembro l'incredibile Hulk, ho ricevuto minacce sui social; Monica Setta contro l'imitazione della Gialappa: «Mi hanno dipinta come un mostro, sembro l'incredibile Hulk. Ho ricevuto minacce orribili»; Monica Setta: “Sembro l’incredibile Hulk”, lo sfogo contro l’imitazione al GialappaShow; Monica Setta contro GialappaShow: Imitata come fossi un mostro, vecchia e brutta. Ho ricevuto minacce di morte. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Monica Setta contro l'imitazione della Gialappa: «Mi hanno dipinta come un mostro, sembro l'incredibile Hulk. Ho ricevuto minacce orribili» - La conduttrice di «Storie di donne al bivio» in un'intervista ha spiegato che cosa non le piace dell'imitazione di Giulia Vecchio: «Non è satira, ma diffamazione» ... 🔗msn.com

Monica Setta, l'imitazione a Gialappashow: "Sembro l'incredibile Hulk, ho ricevuto minacce sui social" - Un'imitazione che ha scatenato diverse reazioni sui social: "Ho ricevuto minacce orribili sui social, gente che mi diceva che faccio schifo, che sembro una trans, che devo morire ", ha detto Monica ... 🔗msn.com

Monica Setta: “Sembro l’incredibile Hulk”, lo sfogo contro l’imitazione al GialappaShow - La conduttrice di Donne al bivio non ha gradito l'imitazione di Giulia Vecchio e sbotta: "Non è più satira". E svela un retroscena su Belve. 🔗libero.it