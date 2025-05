Monica Setta contro il GialappaShow | ‘Quell’imitazione non è satira’

Monica Setta non ci sta. La conduttrice televisiva, volto noto di Rai 2 con il programma Storie di donne al bivio, torna a parlare della parodia che la riguarda nel GialappaShow, il format satirico di Tv8. E lo fa con parole molto dure. In un'intervista concessa a Vanity Fair, Setta spiega perché considera l'imitazione dell'attrice Giulia Vecchio non solo eccessiva, ma addirittura lesiva della propria immagine.'Sembro l'incredibile Hulk, appaio come un mostro'«Mi è dispiaciuto essere rappresentata in maniera così estrema: sembro l'incredibile Hulk» – ha dichiarato. Secondo la giornalista, il modo in cui Vecchio la ritrae è volutamente volgare e grottesco, ben distante dalla satira garbata che, ad esempio, sarebbe stata riservata ad altre colleghe come Milly Carlucci. «Milly è stata proposta in modo delicato e ironico, io invece appaio come un mostro.

