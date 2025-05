Mondiali di Rally Aereo 2024 | Ferrara accoglie l' evento dopo 26 anni

© Ilrestodelcarlino.it - Mondiali di Rally Aereo 2024: Ferrara accoglie l'evento dopo 26 anni dopo 26 anni i Mondiali di Rally Aereo e lo fanno scegliendo l’aeroporto di Ferrara per la sua posizione strategica, a pochi passi dal cuore della città. L’evento alla sua 24ma edizione, vedrà arrivare a Ferrara una sessantina di equipaggi da tutto il mondo, dal 30 agosto al 7 settembre, ed è stato presentato di recente in Comune. "Ho la paternità della proposta – ha detto Stefano Arcifa, presidente nazionale dell’Aeroclub d’Italia – perché quello di Ferrara è un aeroporto a misura di questo genere di attività sportiva, vicino alla città, ottima ricettività per gli equipaggi e tutti coloro che li seguono. Aeroporto cosiddetto ‘minore’ sul quale il Comune sta lavorando alla riqualificazione, iniziativa che dovrebbe fungere da modello a livello nazionale in quanto questi aeroporti possono diventare motori di sviluppo per le comunità locali, portando persone da tutto il mondo e con un’elevata capacità di spesa". 🔗 Tornano in Italia26die lo fanno scegliendo l’aeroporto diper la sua posizione strategica, a pochi passi dal cuore della città. L’alla sua 24ma edizione, vedrà arrivare auna sessantina di equipaggi da tutto il mondo, dal 30 agosto al 7 settembre, ed è stato presentato di recente in Comune. "Ho la paternità della proposta – ha detto Stefano Arcifa, presidente nazionale dell’Aeroclub d’Italia – perché quello diè un aeroporto a misura di questo genere di attività sportiva, vicino alla città, ottima ricettività per gli equipaggi e tutti coloro che li seguono. Aeroporto cosiddetto ‘minore’ sul quale il Comune sta lavorando alla riqualificazione, iniziativa che dovrebbe fungere da modello a livello nazionale in quanto questi aeroporti possono diventare motori di sviluppo per le comunità locali, portando persone da tutto il mondo e con un’elevata capacità di spesa". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Ferrara capitale del volo, in programma in città i mondiali di Rally aereo - Ferrara è pronta a ospitare i Campionati Mondiali di Rally Aereo 2025, in programma dal 30 agosto al 7 settembre. La città accoglierà per una settimana equipaggi provenienti da tutto il mondo, confermandosi ancora una volta come punto di riferimento per grandi eventi sportivi capaci di generare... 🔗ferraratoday.it

