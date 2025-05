Mondello Sport Festival Zacco | Un modello da seguire anche per l' attenzione all' ambiente

© Palermotoday.it - Mondello Sport Festival, Zacco: "Un modello da seguire, anche per l'attenzione all'ambiente" Mondello Sport Festival si conferma come un evento di alto livello, capace di richiamare una grande affluenza di pubblico e di animare con entusiasmo e vitalità il litorale di Mondello. La manifestazione, oltre a essere un punto di riferimento per gli appassionati di Sport e benessere, si. 🔗 "Ilsi conferma come un evento di alto livello, capace di richiamare una grande affluenza di pubblico e di animare con entusiasmo e vitalità il litorale di. La manifestazione, oltre a essere un punto di riferimento per gli appassionati die benessere, si. 🔗 Palermotoday.it

I consiglieri Rini e Canzoneri replicano a Meli: "Il Mondello Sport Festival valorizza la borgata, nessun degrado" - In merito ad alcune segnalazioni recentemente diffuse a mezzo stampa, i consiglieri comunali Antonio Rini e Germana Canzoneri, insieme al vicepresidente dell'ottava circoscrizione Nicola Glorioso, ritengono doveroso fare chiarezza sullo svolgimento del Mondello Sport Festival e sull’impegno... 🔗palermotoday.it

C'è il Mondello Sport Festival, chiuso al traffico un tratto del lungomare - C'è il "Mondello Sport Festival" e scattano le limitazioni al transito dei mezzi di trasporto sul lungomare. L'ufficio Traffico del Comune ha emesso il 15 aprile l'ordinanza che regolerà la viabilità nei giorni dall'1 al 5 maggio. Il provvedimento prevede in viale Regina Elena, nel... 🔗palermotoday.it

Prima edizione del Mondello sport festival: non solo competizioni, spazio anche a concerti e talk tematici - Promuovere e sensibilizzare sull’importanza di uno stile di vita sano e consapevole attraverso lo sport ma non solo, un’occasione anche per assistere a competizioni sportive di nuoto, beach volley e godere di buona musica e cabaret. E’ questo l’obiettivo della prima edizione del “Mondello Sport... 🔗palermotoday.it

Mondello devastata dopo lo Sport Festival. Serve una svolta culturale, a partire dalle scuole - “All’indomani dello Sport Festival a Mondello, uno degli eventi che avrebbe dovuto celebrare il connubio tra sport, natura e benessere, ci troviamo costretti a denunciare un ennesimo scempio ambiental ... 🔗blogsicilia.it

Caterina Meli: "Mondello devastata dopo lo Sport Festival, serve una svolta culturale a partire dalle scuole" - "All’indomani dello Sport Festival a Mondello, uno degli eventi che avrebbe dovuto celebrare il connubio tra sport, natura e benessere, ci troviamo costretti a denunciare un ennesimo scempio ambiental ... 🔗palermotoday.it

Mondello sports festival, c'è anche il trofeo di nuoto in acque libere - Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday È tutto pronto a Mondello per il ... 🔗palermotoday.it