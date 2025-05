© Calciomercato.it - Momoh Kamara incanta, l’agente: “Numero 10 di altissimo livello. Parliamo con società italiane” | ESCLUSIVO

Giulio D’Alessandro a Calciomercato.it sul grande talento della Sierra Leone protagonista nel torneo in Egitto: “Ecco quali sono le sue qualità migliori”Segnatevi questo nome,. È uno dei migliori talenti del calcio africano, in assoluto della Sierra Leone che sta ben rappresentando nella Coppa d’Africa Under 20 in corso di svolgimento in Egitto., parla: “10 dicon” (Instagram) – Calciomercato.itÈ il10 e il capitano della squadra guidata dal Ct Lamin. Ma anche il leader tecnico e trascinatore, con il picco toccato nella seconda partita del Girone A: tripletta rifilata proprio ai padroni di casa.è già corteggiato da diversi club europei, il suo obiettivo non può che essere quello di rimanere nel Vecchio Continente, dove ci è già arrivato per giocare coi portoghesi del Leixeos. 🔗 Calciomercato.it