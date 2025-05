Molestie sessuali al concertone del 1 maggio | verso l’espulsione dei tre fermati

fermati per le Molestie sessuali nella calca del concertone del 1 maggio a San Giovanni. Condanna di Cgil, Cisl e Uil, ma destra e ministri del governo si scatenano. 🔗 Chiesta l'espulsione dei tre giovani studenti di nazionalità tunisinaper lenella calca deldel 1a San Giovanni. Condanna di Cgil, Cisl e Uil, ma destra e ministri del governo si scatenano. 🔗 Fanpage.it

Rilasciati con obbligo di firma i tre ragazzi che al 'Concertone' hanno molestato una ragazza - Sono stati subito arrestati in flagranza di reato e giudicati con rito direttissimo, fondamentale l'immediata richiesta di aiuto ... 🔗rainews.it

Concertone, tre persone arrestate per molestie sessuali a una ragazza - I tre stranieri, approfittando della calca, avrebbero afferrato la giovane che attendeva di entrare all’evento, ma grazie a un’amica lei è riuscita a liberarsi e a chiamare la polizia ... 🔗msn.com

Tre arresti per molestie ad una ragazza durante il Concertone a Roma, chiesta l'espulsione per i fermati - E' stata chiesta l'espulsione dei tre cittadini stranieri arrestati per l'accusa di violenza sessuale ai danni di una ventenne nel corso del Concertone del Primo maggio a Roma. 🔗ansa.it