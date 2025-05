Molestie al Concertone chiesto il nulla osta per l' espulsione dei tre arrestati

Le grida d'aiuto, la paura e poi la rabbia. È ancora sotto choc la giovane del Casertano che ha denunciato le molestie subite al concerto del primo maggio di Roma. Si trovava a ridosso delle transenne quando intorno alle 20:30 - questo il racconto fatto alla polizia - tre tunisini l'hanno accerchiata e palpeggiata a turno. Quando la vittima ha sentito le mani su di sé, è rimasta pietrificata dallo spavento. Una manciata di minuti che le sono sembrati una vita. A salvarla dalla violenza è stata un'amica che, con freddezza e lucidità, è riuscita a trascinarla via. Tempestivo anche l'intervento della polizia, impegnata nel modello grandi eventi, che ha arrestato i tre studenti nordafricani per violenza sessuale di gruppo. I tre hanno negato le accuse, ma nelle mani della giustizia sono rimasti solo qualche ora.

