Molestata dal branco durante il Concertone testimonianza shock | Cosa mi hanno fatto! Arrestati

© Thesocialpost.it - Molestata dal branco durante il Concertone, testimonianza shock: “Cosa mi hanno fatto!” Arrestati testimonianza della vittima e l’intervento provvidenziale dell’amicaÈ Maria, studentessa e lavoratrice di Caserta, la protagonista suo malgrado di quanto accaduto al Concertone del Primo Maggio a Roma. 🔗 Doveva essere un momento di svago, una pausa tanto attesa tra il lavoro e lo studio, in una giornata di festa pensata per celebrare il lavoro, la dignità e la libertà. Una piazza gremita di giovani, musica che rimbomba tra le mura di Roma, il sole di maggio che batte sui volti e una città viva come non mai. In quel contesto, ogni pensiero negativo sembra dissolversi, e per qualche ora il mondo può sembrare un posto migliore.Ma a volte, la realtà si insinua tra le note, tra la folla, trasformando la leggerezza in terrore. Quella che sembrava una semplice uscita con un’amica si è rivelata, per una giovane donna, l’ennesimo scontro con un passato doloroso. Uno di quegli incontri che lacerano e lasciano cicatrici difficili da rimarginare, riportando a galla paure mai del tutto sopite.Ladella vittima e l’intervento provvidenziale dell’amicaÈ Maria, studentessa e lavoratrice di Caserta, la protagonista suo malgrado di quanto accaduto aldel Primo Maggio a Roma. 🔗 Thesocialpost.it

Molestata durante il viaggio-studio in Canada: la famiglia chiede i danni all’agenzia specializzata in vacanze didattiche - Il viaggio-studio è durato poco più di un mese. Il 31 gennaio 2023, Giulia (nome di fantasia), 17 anni, è arrivata a Toronto, in Canada, per frequentare lì il secondo semestre del quarto anno di liceo, ospitata da due coniugi sulla sessantina. Tutto organizzato da una nota agenzia viaggi con sede in centro a Milano, specializzata proprio in questo tipo di vacanze didattiche e con pacchetti che prevedono la permanenza in diverse città europee e americane. 🔗ilgiorno.it

Bari, studentessa di medicina molestata durante il tirocinio. La denuncia: «Eliminate il medico dalla lista dell’università» - «Ancora una volta, i luoghi della formazione diventano spazio di violenza». Con un post sui social, i rappresentanti dell’associazione studentesca Udu-Link di Bari hanno denunciato le molestie ai danni di una laureanda in medicina da parte del medico ultracinquantenne che le faceva da tutor in uno studio convenzionato con l’UniBa. Il sanitario, a cui la 22enne era stata affidata, avrebbe rivolto alla giovane frasi moleste e avances – scrive il Corriere della Sera – durante il tirocinio pre-laurea: «Devo dire all’Università che non possono più mandarmi studentesse come te altrimenti non ... 🔗open.online

Milano, 16enne accoltellato dal branco durante una rapina - Ennesimo episodio di violenza a Milano ai danni di un giovane che è stato accoltellato e ferito per derubarlo di monopattino e telefonino. Servizio di Barbara Masulli The post Milano, 16enne accoltellato dal branco durante una rapina first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

