Molestata al Concertone del Primo Maggio arrestati tre giovani | ‘Ho rivissuto un trauma’

Una giornata di musica e festa si è trasformata in un incubo per una ragazza di 25 anni, Molestata in mezzo alla folla durante il Concertone del Primo Maggio a Roma, in piazza San Giovanni. Approfittando della calca e del caos, tre uomini l'hanno circondata e palpeggiata, prima di fuggire tra la gente. A salvarla è stata l'amica che era con lei, intervenuta prontamente e urlando per attirare l'attenzione.'Ero pietrificata, Molestata quando ero bambina'Gli aggressori, tre studenti universitari tra i 22 e i 24 anni di origine tunisina, sono stati rintracciati poco dopo dalla polizia, grazie alle dettagliate descrizioni fornite dalla vittima. Processati per direttissima, hanno negato ogni addebito. Il giudice ha disposto per tutti e tre l'obbligo di firma quotidiano.

Una ragazza è stata molestata al Concertone del Primo Maggio: arrestati in tre - Ragazza molestata al Concertone del Primo Maggio. Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e all'intervento dei poliziotti del commissariato Esquilino, i tre, tutti di nazionalità straniera, sono stati rintracciati e arrestati con l'accusa di violenza sessuale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

