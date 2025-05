Molesta una donna in pieno centro a Milano e poi picchia i poliziotti | arrestato 26enne

arrestato perché accusato di aver Molestato una donna di 29 anni a Milano. Il 26enne avrebbe anche picchiato gli agenti intervenuti per salvare la ragazza. 🔗 Un ragazzo di 26 anni è statoperché accusato di averto unadi 29 anni a. Ilavrebbe ancheto gli agenti intervenuti per salvare la ragazza. 🔗 Fanpage.it

Milano, molesta una donna in pieno centro: 26enne arrestato per violenza sessuale - Milano – Ha molestato sessualmente una donna di 29 anni in pieno centro a Milano. L’episodio è avvenuto la sera di venerdì 2 maggio in via Boccaccio. Subito è intervenuta una pattuglia della Volante che ha bloccato un ucraino di 26 anni il quale ha anche preso a calci e pugni i poliziotti. Gli agenti lo hanno bloccato e arrestato per violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per oltraggio. 🔗ilgiorno.it

