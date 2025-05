Molesta gli spettatori del concerto a Rimini e morde un poliziotto | anconetano nei guai

In preda ai fumi dell'alcol, a torso nudo e senza scarpe ha cercato di rovinare il concerto del Primo maggio in corso al Marecchia Dream Fest ed è stato necessario l'intervento del personale della questura di Rimini per riportarlo alla calma ma, l'esagitato, ha preso a morsi un agente. Il parapiglia nella prima serata di giovedì quando, nel parco XXV aprile della città romagnola era in corso la kermesse con quello che è stato poi identificato per un 30enne anconetano il quale, ubriaco, ha iniziato a Molestare i presenti per poi insultarli e prenderli a spintoni. Intorno alle 21 gli agenti sono intervenuti riconoscendo l'uomo come quello che, poco prima, era stato più volte segnalato per i comportamenti al di sopra delle righe. Nonostante i tentativi per calmarlo, all'improvviso il 30enne si è scagliato contro un agente prendendolo a calci e pugni.

Ubriaco e semi nudo, molesta gli spettatori al concerto del 1° Maggio e azzanna un agente: anconetano arrestato - RIMINI – In preda ai fumi dell'alcol, a torso nudo e senza scarpe ha cercato di rovinare il concerto del Primo maggio in corso al Marecchia Dream Fest ed è stato necessario l'intervento del personale della Questura di Rimini per riportarlo alla calma ma, l'esagitato, ha preso a morsi un agente...

Nick Carter e il concerto senza spettatori: la verità è un’altra (e la leggenderietà del ’99 rimane intatta) - Nick Carter dei Backstreet Boys canta davanti ad una platea risibile. Sic transit gloria mundi? L’estate 1999 è stata un’estate davvero indimenticabile. La ricordo così, ma qui e lì leggo che in tanti la ricordano così. È stata l’ultima estate prima dell’inizio del nuovo millennio e le aspettative erano davvero imponenti (da lì dovremmo aver imparato che è meglio non avere aspettative). È stata l’estate dell’exploit di MTV, con una serie di hit estive indimenticabili – di cui parleremo nuovamente e nuovamente, ma in altra sede (in tal senso, tenete d’occhio happychannel. 🔗nonsolo.tv

