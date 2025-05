Molesta bambine di 11 anni fuori da scuola | arrestato un 30enne

© Novaratoday.it - Molesta bambine di 11 anni fuori da scuola: arrestato un 30enne bambine fuori da scuola e le ha Molestate.É stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale su minore un 30enne residente a Verbania che il 29 aprile ha avvicinato e Molestato alcune ragazzine di meno di 11 anni davanti ad una scuola. A chiamare il 112 sono stati i. 🔗 Ha avvicinato alcunedae le hate.É statocon l'accusa di violenza sessuale su minore unresidente a Verbania che il 29 aprile ha avvicinato eto alcune ragazzine di meno di 11davanti ad una. A chiamare il 112 sono stati i. 🔗 Novaratoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Licola, molesta ragazzina di 11 anni e le propone sesso in cambio di 20 euro: arrestato 31enne - Ha provato ad abusare di una bimba di appena 11 anni. Succede a Licola, tra Giugliano e Pozzuoli. A finire in manette un 31enne di origini nigeriane, così come anticipa Cronaca Flegrea. Licola, molesta una ragazzina di 11 anni e le propone sesso in cambio di 20 euro: arrestato 31enne L’episodio risale al 14 marzo […] L'articolo Licola, molesta ragazzina di 11 anni e le propone sesso in cambio di 20 euro: arrestato 31enne sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Terribile scontro tra auto, coinvolte due bambine di 11 e 8 anni - Nella giornata di ieri, giovedì 17 aprile 2025, si è verificato un violento scontro frontale tra due auto. Il bilancio è pesantissimo: quattro feriti, tra cui due sorelline di 11 e 8 anni trasportate d’urgenza in codice rosso agli Spedali Civili. Le due bambine hanno riportato traumi cranici significativi, destando profonda preoccupazione tra i soccorritori e la comunità locale. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Omicidio Paganelli, il dramma di Manuela Bianchi due anni dopo: “Ho perso tutto” Leggi anche: Melania Rea, cosa fa oggi Salvatore Parolisi e il rapporto con la ... 🔗tvzap.it

Frosinone, coppia fermata in A1 durante controlli: dovevano scontare oltre 11 anni di carcere - Due arresti per reati contro il patrimonio sull'autostrada A1 a Frosinone durante controlli di routine della Polizia di Stato. 🔗notizie.virgilio.it

Cosa riportano altre fonti

