Modifiche alla circolazione regionale | ecco cosa cambia

circolazione ferroviaria di alcuni treni del regionale e Intercity potrà subire variazioni d’orario, limitazioni di percorso e programmazione di bus.Sabato 3 maggio, dalle ore 9:00 alle 13:00, per lavori a Cesano, La Storta e Roma San Pietro alcuni treni della linea FL3 Roma – Viterbo e Roma – Vigna Clara subiranno Modifiche eo cancellazioni. Attivo servizio di bus tra Roma Ostiense e Anguillara e viceversa.Domenica 4 maggio, dalle ore 10.55 alle ore 13.50, per lavori tra Ciampino – Zagarolo e Ciampino – Velletri, i treni delle linee FL4 Roma – Velletri e della FL6 Roma – Cassino subiranno Modifiche eo cancellazioni. Per i treni della FL4 sarà attivo un servizio di bus tra Roma Termini e Pavona e viceversa e per i treni della FL6 sarà attivo un servizio di bus tra Roma Termini e Colleferro e viceversa. 🔗 3 maggio 2025- Per lavori di manutenzione sulle rotaie, programmati da RFI, laferroviaria di alcuni treni dele Intercity potrà subire variazioni d’orario, limitazioni di percorso e programmazione di bus.Sabato 3 maggio, dalle ore 9:00 alle 13:00, per lavori a Cesano, La Storta e Roma San Pietro alcuni treni della linea FL3 Roma – Viterbo e Roma – Vigna Clara subirannoeo cancellazioni. Attivo servizio di bus tra Roma Ostiense e Anguillara e viceversa.Domenica 4 maggio, dalle ore 10.55 alle ore 13.50, per lavori tra Ciampino – Zagarolo e Ciampino – Velletri, i treni delle linee FL4 Roma – Velletri e della FL6 Roma – Cassino subirannoeo cancellazioni. Per i treni della FL4 sarà attivo un servizio di bus tra Roma Termini e Pavona e viceversa e per i treni della FL6 sarà attivo un servizio di bus tra Roma Termini e Colleferro e viceversa. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

Cosa riportano altre fonti

Ancora lavori lungo la Milano-Lecco-Molteno: ecco tutte le modifiche alla circolazione (anche in Brianza) - Ancora disagi per chi utilizza la linea Milano-Monza-Lecco-Molteno e la tratta Lecco-Ponte San Pietro-Bergamo. Da Ferrovie dello Stato comunicano che dal 18 al 28 marzosono previsti lavori di manutenzione nella stazione di Lecco, che comportano variazioni e modifiche orario, anche con anticipi... 🔗monzatoday.it

Derby Adriatico, città blindata: ecco le modifiche alla circolazione e i divieti di sosta per la partita di serie D - Civitanova Marche, 15 febbraio 2025 – C’è il derby Adriatico in programma tra Civitanovese e Ancona. Per questo domani lo stadio sarà blindato e la viabilità rivoluzionata nella zona sud della città, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. La partita, valida per il campionato di serie D, si gioca al Polisportivo e per sei ore, da mezzogiorno fino alle 18, entrerà in vigore una serie di modifiche al traffico e alla sosta nell’area intorno allo stadio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Nuove modifiche alla circolazione dei treni nei prossimi fine settimana - Nuove fasi per gli interventi di potenziamento infrastrutturale nell’ambito del progetto unico Terzo Valico/Nodo di Genova per la realizzazione dei due nuovi binari tra Principe e Brignole e tra Voltri e Sampierdarena e di manutenzione straordinaria al binario lato mare della travata metallica... 🔗genovatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Modifiche alla circolazione regionale: ecco cosa cambia; Modifiche alla circolazione dei treni in Umbria: ecco quando e dove; Treni: lavori sulla linea, ecco le modifiche alla circolazione a partire dal 2 gennaio; Ancora lavori lungo la Milano-Lecco-Molteno: ecco tutte le modifiche alla circolazione (anche in Brianza). 🔗Se ne parla anche su altri siti

Trenitalia, modifiche alla circolazione sulla Foligno-Terontola - Perugia, 1 maggio 2025 – Ci saranno modifiche alla circolazione ferroviaria nei weekend 3-5, 10-12 e 24-26 maggio a causa di alcuni lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rfi (Gruppo ... 🔗msn.com

Lavori Trenitalia linea Pisa-La Spezia: ecco le modifiche di circolazione - In particolare, i Regionali subiranno cancellazioni ... Continua a leggere Lavori Trenitalia linea Pisa-La Spezia: ecco le modifiche di circolazione su La Voce Apuana ... 🔗msn.com

Trenitalia, modifiche alla circolazione in Calabria - CATANZARO, 19 APR. - Trenitalia ha annunciato importanti modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Taranto-Potenza-Battipaglia, previste dal 22 aprile al 31 maggio 2025. L’intervento si rend ... 🔗infooggi.it