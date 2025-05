Modena retrocesso in A2 Elite sfida ininfluente contro Maccan Prata

Ultima trasferta per il Modena in A2 Elite (in foto Ben Saad) con i gialloblù che sono già retrocessi con 2 giornate di anticipo. Amarante e compagni giocano alle 15 a Pordenone sul campo del Maccan Prata quarto e in piena corsa playoff, poi sabato 10 chiuderanno in casa con Rovereto. Intanto si pensa già al futuro e alla ripartenza annunciata su queste colonne dal presidente Nicola Diana. Ancora da definire la categoria, visto che dopo la discesa in A2 la società potrebbe anche valutare di chiedere in declassamento in Serie B e al 99% non sarà più Nunzio Checa l'allenatore. Nel nuovo corso – basato su Dudu Costa e i giovani del vivaio – non ci sarà il ritorno di Giuseppe Fazio, che da qualche settimana è stato annunciato come nuovo direttore generale dall'Olimpia Regium appena promossa dall'A2 all'A2 Elite.

Modena Cavezzo travolto in A2 Elite, Montale ed Emilia Futsal in finale di Coppa Serie C2 - Modena Cavezzo che viene travolto in Veneto dalla seconda della classe con un netto 7-1 e resta ultimo da solo, perdendo un punto da Olimpia Verona (ora a +3) e Milano (+4) a 3 gare dalla fine di A2 Elite, con la salvezza che è sempre più un miraggio. Sotto 4-0, aveva accorciato prima del riposo il solito Dudu Costa, poi i mestrini hanno segnato altre 3 reti nella ripresa. COPPA SERIE C2. Sarà tutta modenese la finalissima che vedrà sfidarsi il Montale dominatore del campionato e promosso in C1 e l’Emilia Futsal. 🔗ilrestodelcarlino.it

Modena Cavezzo-Lecco: sfida decisiva per i playout in Serie A2 Elite - Vittoria a tutti i costi cercasi per tenere viva la fiammella. Dopo 22 giorni di sosta torna in campo oggi il Modena Cavezzo, che alle 19 ospita il Lecco nelle terz’ultima di serie A2 Elite. Una gara, posticipata di 24 ore per le esequie di Papa Francesco, che la truppa di Checa non può fallire se vuole restare in corsa per centrare almeno i playout. I gialloblù sono infatti ultimi e reduci da 6 ko di fila: la vittoria 2-0 nell’anticipo del Leonardo Cagliari sull’Olimpia Verona ha da un lato fatto allontanare a -8 la salvezza diretta con la quart’ultima piazza occupata dai sardi, tenendo ... 🔗sport.quotidiano.net

Calcio 5 / Al PalaTriccoli di Jesi le Finals di Coppa Italia Serie A e A2 d’élite - Si giocheranno nelle Marche dal 15 al 23 marzo gli atti finali della prestigiosa competizione di futsal: finalissime in diretta Sky Sport nel palazzetto jesino. Coinvolto anche il PalaBadiali di Falconara per alcune partite della Final Eight di Coppa Serie B JESI, 24 febbraio 2025 – Sei coccarde tricolori, due delle quali da assegnare con la formula della Final Eight, quattro con la Final Four. Un maxi evento tutto nelle Marche, con Jesi a fungere da palcoscenico principale. 🔗.com

