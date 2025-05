Modena in bilico | tra sogni playoff e rischio playout contro Brescia

© Sport.quotidiano.net - Modena in bilico: tra sogni playoff e rischio playout contro Brescia Modena, dopo la prova di Bari che aveva autorizzato ancora una volta il sogno playoff, ha rovinato tutto o quasi, questa volta con l’aggravante, non da poco per la verità, di averlo fatto nell’unica partita che, per motivi che sarebbe superfluo spiegare, non doveva assolutamente sbagliare. Per lo meno non in questo modo. Due ore dopo la fine della gara, erano tanti i volti delusi (non arrabbiati, questa è la cosa che deve far riflettere) di tanti tifosi canarini rimasti sul piazzale dello stadio. E, aggiungiamo noi, al termine di una partita che aveva portato al Braglia, al netto dei supporters granata, dodicimila modenesi, di cui almeno la metà che aveva acquistato il biglietto, chissà se avranno la voglia di rifarlo per il match col Brescia di venerdì sera. 🔗 La stagione dei canarini si può paragonare ad un castello di carte. Faticosamente si arriva ad alzarlo fino a un’altezza interessante, poi improvvisamente la struttura denuncia ogni volta la sua fragilità crollando al suolo. Giovedì il, dopo la prova di Bari che aveva autorizzato ancora una volta il sogno, ha rovinato tutto o quasi, questa volta con l’aggravante, non da poco per la verità, di averlo fatto nell’unica partita che, per motivi che sarebbe superfluo spiegare, non doveva assolutamente sbagliare. Per lo meno non in questo modo. Due ore dopo la fine della gara, erano tanti i volti delusi (non arrabbiati, questa è la cosa che deve far riflettere) di tanti tifosi canarini rimasti sul piazzale dello stadio. E, aggiungiamo noi, al termine di una partita che aveva portato al Braglia, al netto dei supporters granata, dodicimila modenesi, di cui almeno la metà che aveva acquistato il biglietto, chissà se avranno la voglia di rifarlo per il match coldi venerdì sera. 🔗 Sport.quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ultima giornata in Promozione: playoff e salvezza in bilico - Ultima giornata in Promozione. Si gioca solo per il piazzamento playoff e per la salvezza, perché il primo posto è già stato assegnato. Da settimane, prima di Pasqua, con la Jesina vincitrice del campionato, tornata dopo appena un anno in Eccellenza. Biglietto staccato dalla squadra di Omiccioli per il massimo campionato regionale proprio nell’ultima giornata, disputata quasi un mese fa, con la vittoria nello scontro diretto di Fermignano. 🔗ilrestodelcarlino.it

Playoff, Modena aspetta Perugia per gara 2: già venduti 4mila biglietti - Sicuri, al momento, 4mila tifosi. Il Modena Volley si prepara per il secondo atto dei quarti di finale playoff: dopo il ko in gara 1 contro Perugia la squadra di Alberto Giuliani attende in casa gara 2, domenica 16 marzo alle 19. "Sono sicuro che domenica il nostro pubblico ci darà una grossa... 🔗today.it

Modena sogna i playoff dopo le vittorie contro Catanzaro e Pisa - Dalla paura di essere risucchiato nella lotta salvezza al sogno di staccare un pass per i playoff. In 180’ è cambiato tutto per il Modena, che con i due colpi grossi da 6 punti con Catanzaro e Pisa si è ripreso il nono posto ed è a -1 dal Palermo ottavo, prima squadra nella zona spareggi. I gialloblù oggi nelle ultime gare della 32esima giornata faranno il tifo doppiamente per il Sassuolo, che se vincesse al "Barbera" terrebbe lì i rosanero e in caso di A festeggiata oggi arriverebbe al derby di sabato 12 con le pile un po’ più scariche. 🔗ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Oggi si chiude la 35ª giornata. Intanto il Pisa strappa mezzo biglietto per la serie A. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Modena verso i playoff: nove punti in quattro partite riaccendono il sogno - Il Modena sorprende con nove punti in quattro partite, avvicinandosi ai playoff di Serie B. Analisi delle prossime sfide. 🔗msn.com

RdC - Modena sogna i playoff: sfida decisiva contro il Sassuolo - "Modena sogna i playoff: sfida decisiva contro il Sassuolo", titola il Resto del Carlino. Il Modena punta ai playoff dopo la vittoria contro il Pisa. Sfida cruciale contro il Sassuolo per ... 🔗tuttob.com

Serie B, Modena-Sassuolo: derby infuocato tra sogni playoff e promozione - Questo sabato di Serie B si chiude con uno dei match più attesi della giornata: alle ore 19:30, allo Stadio Alberto Braglia, riflettori puntati sul derby emiliano tra Modena e Sassuolo ... 🔗tuttomercatoweb.com