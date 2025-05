Modena carabiniere fuori servizio salva uomo con un defibrillatore

© Tgcom24.mediaset.it - Modena, carabiniere fuori servizio salva uomo con un defibrillatore Il 53enne, colto da malore mentre era in sella al proprio scooter, è stato poi trasportato, cosciente, al vicino ospedale 🔗 Tgcom24.mediaset.it

