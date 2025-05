Modena carabiniere fuori servizio salva un uomo grazie a un defibrillatore

Modena, carabiniere fuori servizio salva un uomo grazie a un defibrillatore Il 53enne, colto da malore mentre era in sella al proprio scooter, è stato poi trasportato, cosciente, al vicino ospedale

