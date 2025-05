Mobilità docenti 2025 | quando gli esiti? Potrò rinunciare al trasferimento concesso?

Mobilità docenti 2025: date esiti e termini per la revoca delle domande - Con la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di mobilità per l’anno scolastico 2025/2026, l’attenzione del personale scolastico si sposta ora sulle date di pubblicazione degli esiti e sulle scadenze relative alle eventuali richieste di revoca. È fondamentale rispettare i termini stabiliti per evitare esclusioni o complicazioni, considerando che ogni categoria di personale […] The post Mobilità docenti 2025: date esiti e termini per la revoca delle domande first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Mobilità docenti 2025/26: ultimi adempimenti entro il 30 aprile, esiti finali il 23 maggio - La mobilità del personale scolastico per l’anno 2025/2026 è giunta alla fase conclusiva. Il Ministero ha indicato le scadenze definitive per la comunicazione dei posti disponibili e delle domande da parte degli Uffici periferici, fissando anche le date ufficiali per la pubblicazione degli esiti, distinte per ogni categoria di personale scolastico. In questo articolo, tutti […] The post Mobilità docenti 2025/26: ultimi adempimenti entro il 30 aprile, esiti finali il 23 maggio first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Mobilità docenti 2025, ecco i posti disponibili per i trasferimenti. Pubblicazione esiti il 23 maggio - Alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando gli elenchi dei posti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado della provincia distinti per tipologia, disponibili ai fini della mobilità del personale docente per l’a.s. 2025-2026. L'articolo Mobilità docenti 2025, ecco i posti disponibili per i trasferimenti. Pubblicazione esiti il 23 maggio sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

