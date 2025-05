Mobilità dirigenti scolastici Dirigentiscuola | ‘Ancora disattese le regole sindacali’

dirigenti scolastici ‘dirigentiscuola‘ denuncia, per l’ennesima volta, la mancata osservanza delle norme che regolano le relazioni sindacali da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nonostante ripetute segnalazioni e richieste formali, le regole previste dal CCNL continuano a non essere rispettate, creando un clima di tensione e incertezza. Documentazione assente e confronto . Mobilità dirigenti scolastici, dirigentiscuola: ‘Ancora disattese le regole sindacali’ Scuolalink. 🔗 Il sindacato deiscuola‘ denuncia, per l’ennesima volta, la mancata osservanza delle norme che regolano le relazioni sindacali da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nonostante ripetute segnalazioni e richieste formali, lepreviste dal CCNL continuano a non essere rispettate, creando un clima di tensione e incertezza. Documentazione assente e confronto .scuola:leScuolalink. 🔗 Scuolalink.it

