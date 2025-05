Mobilità del personale scolastico 2025 | pubblicato il calendario ufficiale degli esiti

degli esiti relativi alla Mobilità del personale scolastico per l’anno scolastico 20252026. Il calendario riguarda le diverse categorie del personale della scuola e fornisce indicazioni puntuali anche in merito all’eventuale rinuncia ai trasferimenti concessi. Date ufficiali della Mobilità 2025 Gli esiti dei movimenti per la . Mobilità del personale scolastico 2025: pubblicato il calendario ufficiale degli esiti Scuolalink. 🔗 Il Ministero dell’Istruzione ha reso note le date di pubblicazionerelativi alladelper l’anno2026. Ilriguarda le diverse categorie deldella scuola e fornisce indicazioni puntuali anche in merito all’eventuale rinuncia ai trasferimenti concessi. Date ufficiali dellaGlidei movimenti per la .delilScuolalink. 🔗 Scuolalink.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mobilità 2025/26: a breve l’OM, ecco le novità per il personale scolastico dopo l’informativa sindacale - Già pronta l’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità 2025/2026 e si attenda da un momento all’altro la sua pubblicazione. Dopo la firma del CCNI sulla mobilità lo scorso 29 gennaio, il 27 febbraio si è svolta l’informativa sindacale che ha confermato le date per la presentazione delle domande di trasferimento per docenti, personale educativo, insegnanti di religione […] The post Mobilità 2025/26: a breve l’OM, ecco le novità per il personale scolastico dopo l’informativa sindacale first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Mobilità 2025/26 personale scolastico: pubblicate le date per i trasferimenti, domande dal 5 marzo - Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le date per la mobilità 2025/26 relative ai trasferimenti del personale docente, educativo e ATA. La notizia è stata diramata dal Ministero dell’Istruzione ieri sera, sabato 22 febbraio 2025, direttamente sulla pagina dedicata alla mobilità. Adesso si attende l’emanazione dell’Ordinanza Ministeriale (O.M.) ufficiale. Per gli insegnanti di religione cattolica, invece, […] The post Mobilità 2025/26 personale scolastico: pubblicate le date per i trasferimenti, domande dal 5 marzo first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Mobilità docenti 2025: perdita di titolarità e procedure per il personale scolastico - La mobilità del personale scolastico è un aspetto cruciale per garantire una gestione efficiente delle risorse umane nel comparto istruzione. L’Ufficio Scolastico di Latina ha pubblicato una nota che chiarisce le casistiche che comportano la perdita della titolarità da parte del personale docente ed educativo a tempo indeterminato, nonché le relative procedure e gli adempimenti […] The post Mobilità docenti 2025: perdita di titolarità e procedure per il personale scolastico first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mobilità docenti 2025: quando gli esiti? Potrò rinunciare al trasferimento concesso?; Mobilità del personale scolastico 2025: pubblicato il calendario ufficiale degli esiti; Mobilità docenti 2025/2026, gli adempimenti degli uffici periferici si chiudono il 30 aprile. Il prossimo 23 maggio arrivano gli esiti finali; Mobilità scuola 2025/2026 personale docente, educativo e ATA. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online