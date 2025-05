Mixed by Erry sbarca in tv | la commedia napoletana vincitrice dei nastri d’argento su rai2

Mixed by Erry", la pellicola del 2023 diretta da Sydney Sibilia, continua a espandersi, approdando ora in chiaro sulla tv nazionale. Il pubblico di rai2 avrà l'opportunità di immergersi nella rocambolesca ascesa dei fratelli Frattasio nel fiorente mercato delle musicassette contraffatte della Napoli degli anni '80, venerdì 9 maggio 2025, alle ore 21.20.Premiato con i prestigiosi nastri d'argento come miglior commedia, il film trae ispirazione da una storia vera, radicata nel cuore pulsante del quartiere di Forcella. Attraverso l'ingegno e l'audacia di Enrico, detto Erry, Peppe e Angelo Frattasio, un piccolo negozio si trasforma in un'impresa colossale, capace di scalare le classifiche del mercato "alternativo" e di attirare inevitabilmente l'attenzione delle autorità.

