Mitra e fucili nel box arrestato il figlio del boss Trisciuoglio

© Foggiatoday.it - Mitra e fucili nel box, arrestato il figlio del boss Trisciuoglio fucili rubati a San Marco in Lamis a luglio del 2023, un fucile a pompa, tre pistole, quattro silenziatori e più di 630 munizioni di vario calibro sono stati rinvenuti dagli agenti della Direzione investigativa antimafia che ha arrestato in flagranza Giuseppe Trisciuoglio. 🔗 Un kalashnikov, duerubati a San Marco in Lamis a luglio del 2023, un fucile a pompa, tre pistole, quattro silenziatori e più di 630 munizioni di vario calibro sono stati rinvenuti dagli agenti della Direzione investigativa antimafia che hain flagranza Giuseppe. 🔗 Foggiatoday.it

