Misteri sovietici sulla fine di Hitler

Quattro anni di processo e 42 testimoni davanti al tribunale amministrativo di Berchtesgaden solo per stabilire l'ora in cui il 30 aprile 1945 Adolf tirò il grilletto della pistola sparandosi alla tempia nel bunker della cancelleria a Berlino. Quando era scampato a una quarantina di attentati progettati ed eseguiti, era sicuro che la provvidenza avesse steso su di lui la sua mano per consentirgli di portare a compimento la sua missione per la Germania; dopo aver messo il mondo a ferro e fuoco e portato il Reich alla rovina, di fronte al disastro totale, non trovò altra via d'uscita che suicidarsi dopo aver lasciato l'ordine di bruciare il suo cadavere. Avendo appreso il giorno prima quello che era accaduto a piazzale Loreto a Milano, non intendeva infatti lasciare le sue spoglie a Stalin.

