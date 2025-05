Misterbianco si prepara a dare l' ultimo saluto alla piccola Maria Rosa | lunedì i funerali

© Cataniatoday.it - Misterbianco si prepara a dare l'ultimo saluto alla piccola Maria Rosa: lunedì i funerali lunedì alle ore 16, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Misterbianco, i funerali della piccola Maria Rosa, la bambina di sette mesi deceduta nei giorni scorsi in circostanze drammatiche, gettata dal balcone dalla propria madre. La comunità misterbianchese ed i familiari si. 🔗 Si terrannoalle ore 16, nella chiesa di Santadelle Grazie a, idella, la bambina di sette mesi deceduta nei giorni scorsi in circostanze drammatiche, gettata dal balcone dpropria madre. La comunità misterbianchese ed i familiari si. 🔗 Cataniatoday.it

