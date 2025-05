© Feedpress.me - Misterbianco, butta la figlia dal balcone: gip convalida l'arresto della madre

Resta in carcere la 40enne che il 30 maggio scorso ha lanciato in strada dal terrazzo di casa ladi sette mese provocandole ferite mortali, nel centro storico di. Lo ha deciso il gip di Catania che, accogliendo la richiesta del procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e del sostituto Francesco Augusto Rio, ha c onvalidato l'donna, che ha ammesso le proprie responsabilità,.