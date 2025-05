Mister Movie | The Couple | pronostici eliminati e televoto! Chi esce Domenica 4 Maggio?

Mister Movie | The Couple avrà la Diretta 24h, il nuovo reality game di Ilary Blasi su Canale 5 - A partire da lunedì 7 aprile, Canale 5 accoglierà un nuovo, avvincente reality game: TheCouple. Il programma, condotto da Ilary Blasi, vedrà i concorrenti partecipare in coppie, sfidandosi in prove che metteranno alla prova sia la loro forza fisica che l'astuzia. L'obiettivo finale? Portare a casa il premio di 1 milione di euro. The Couple avrà la Diretta 24h simile al Grande Fratello Come nel famoso Grande Fratello, anche in TheCouple i concorrenti vivranno sotto lo stesso tetto, osservati continuamente dalle telecamere. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | The Couple: Stasera scopriremo chi saluta! Sondaggi e pronostici sul reality di Canale 5 - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. La suspense è alle stelle! Scopri chi, secondo i pronostici, dovrà lasciare la casa di "The Couple" e quali strategie sono state messe in atto per salvarsi! 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Antonino Spinalbese a The Couple: Riavvicinamento a Belen e Nuove Avventure - Preparati, perché Antonino Spinalbese sta per sbarcare a The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi che inizierà su Canale 5 il 7 aprile! Ma prima di entrare nella casa, Antonino ha fatto parlare di sé per un altro motivo: un avvistamento con l'ex Belen Rodriguez. Sarà vero riavvicinamento? Scopriamolo insieme. Antonino e Belen: Ritorno di Fiamma o Responsabilità Genitoriale? Le foto pubblicate dal settimanale Gente mostrano Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez complici e sorridenti in compagnia della loro figlia, Luna Marì. 🔗mistermovie.it

