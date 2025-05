Mister Movie | Supergirl e Lena Luthor | L’amicizia cult rinasce nel nuovo fumetto DC!

La nuova serie a fumetti di Supergirl si ispira alla chimica iconica tra Kara e Lena vista in Supergirl. Prepariamoci a un'amicizia epica!

Mister Movie | Jason Momoa spiega perché è spaventato dal ruolo di Lobo in Supergirl - Jason Momoa è davvero nervoso all'idea di interpretare Lobo in 'Supergirl: Woman of Tomorrow'. Nonostante sia un ruolo che ha sempre desiderato, l'attore confessa di sentirsi ansioso per questa nuova sfida. Ma non è l'unico progetto che lo tiene impegnato: Momoa è anche nel cast di 'A Minecraft Movie', dove interpreterà Garrett 'The Garbage Man' Garrison. Il Sogno di Lobo: Un Ruolo Tanto Desiderato Quanto Temuto Momoa ha rivelato di essere un grande fan dei fumetti DC e che Lobo è il personaggio che ha sempre sognato di interpretare. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Jason Momoa si Trasforma: Sul Set di Supergirl è Già Lobo! - Jason Momoa, l'attore noto per i suoi ruoli intensi e fisici, sta vivendo una trasformazione profonda sul set di "Supergirl: Woman of Tomorrow". Per immergersi completamente nel personaggio di Lobo, Momoa ha chiesto a tutti i membri della produzione di riferirsi a lui con il nome del suo alter ego DC. La sua interpretazione di Lobo è attesa con grande trepidazione dai fan, segnando la sua prima apparizione nell'universo DCU a partire dal 26 giugno 2026, data di uscita del film diretto da Craig Gillespie, con Milly Alock nel ruolo della protagonista Supergirl. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Prime indiscrezioni sulla Trama di Supergirl sconvolgono i fan! Cosa cambia dal fumetto? - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Il nuovo film di Supergirl stravolge le origini del fumetto 'Woman of Tomorrow'? Scenari inattesi e colpi di scena dietro l'angolo. Scopri le ultime news dal set! 🔗mistermovie.it

