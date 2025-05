Mister Movie | One Piece | La vera ispirazione dietro il Gear 5 di Luffy è più sorprendente che mai!

Mister Movie | Monkey D. Dragon si prepara alla battaglia finale in One Piece - One Piece continua a sorprendere i suoi fan con sviluppi inaspettati, e uno dei personaggi più misteriosi, Monkey D. Dragon, sembra finalmente pronto a entrare in azione. Il ruolo di Dragon nell'evoluzione della trama di One Piece Leader indiscusso dell’Esercito Rivoluzionario e considerato uno dei criminali più pericolosi dal Governo Mondiale, Dragon ha finora mantenuto un profilo relativamente basso. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | One Piece: L’Attesa è Finita! Ritorno Trionfale con Premiere Extra Lunga - L'universo di One Piece è pronto a riaccendersi con un evento imperdibile. Dopo una pausa che ha tenuto i fan con il fiato sospeso da ottobre, l'anime si prepara a tornare in scena, segnando la fine di un'era di silenzio e l'inizio di una nuova avventura all'interno della saga finale. Un ritorno che promette scintille e che sarà celebrato con una premiere epica, pensata per soddisfare la fame di emozioni dei suoi numerosissimi appassionati. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Il co-showrunner di One Piece Matt Owens si ritira dalla serie Netflix - Dopo un periodo intenso e ricco di soddisfazioni, Matt Owens, figura chiave dietro l'adattamento live-action di "One Piece" targato Netflix, ha annunciato una pausa dal suo ruolo di co-showrunner. La decisione, motivata dalla necessità di concentrarsi sul proprio benessere personale e sulla salute mentale, segna una svolta significativa per la produzione della serie, benché non ne comprometta la continuità. 🔗mistermovie.it

